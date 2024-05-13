الرئيس السيسى يفتتح مجمع صوامع تخزين الغلال بالمنطقة الصناعية بالضبعة

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجمع صوامع تخزين الغلال بالمنطقة الصناعية بالضبعة، بالإضافة إلى تفقد غرفة التحكم للصوامع وكيفية عملها .

كما تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تصميما للمنطقة الصناعية بالضبعة، المرحلة الحالية والمستقبلية، والذي يضم مجمع الثلاجات، ومصنع البطاطس والبصل المجفف.

واستعرض بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، خلال افتتاح المرحلة الأولي من المنطقة الصناعية وبدء موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالضبعة، والذي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، عددا من المشروعات المستقبلية للمنطقة الصناعية والتي تضم سوق ومصانع التصنيع الزراعي.

المنطقة الصناعية تضم عددًا كبيرًا من الصوامع بالإضافة لأكثر من 40 بوابة للسوق

ونوه إلى أن المنطقة الصناعية تضم عددا كبيرا من الصوامع، بالإضافة لأكثر من 40 بوابة للسوق بالمنطقة والذي يعتبر مجمعا كاملا للتصدير خارجيًا.