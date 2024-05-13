الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الرئيس السيسى يوجِّه رسالة للقطاع الخاص بشأن المياه المحددة للمشروعات

الرئيس السيسي خلال
الرئيس السيسي خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه لا يقبل بخسارة القطاع الخاص في المشروعات التي يدخلها، لكن عليه الترشيد في كمية المياه المحددة لأي مشروع، ولا يتم تجاوزها "مش مياه مطر".

الاستفادة من كل نقطة مياه

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالضبعة، اليوم الإثنين، والذي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة تسعى للاستفادة من كل نقطة مياه، لافتًا إلى أن توفير المياه للمشروعات البعيدة أمر مكلف للدولة.

ونوه بأن المياه عامل مهم في تحديد نوع الزراعة والمنتج الزراعى، مشيرًا إلى أن "زراعة 200 ألف فدان قمح أفضل لي كدولة، وعلى القائمين على القطاع الخاص رعاية هذه الأمور من أجل الوصول للربح المستهدف".

السيسي نوع الزراعة اكسترا نيوز موسم الحصاد الرئيس عبد الفتاح السيسي

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