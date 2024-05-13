الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الرئيس السيسى: تطوير نظم الرى ضرورة لتحقيق الاستفادة القصوى من مواردنا المائية

الرئيس السيسي فى
الرئيس السيسي فى افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد

 قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: إن تطوير نظم الري والزراعة ضرورة لتحقيق الاستفادة القصوى من مواردنا المائية، والقطاع الخاص شريك فعال في هذا التطوير.

الاستفادة من كل قطرة مياه

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الذي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن تطور نظم الزراعة والري يُسهم في الاستفادة من كل قطرة مياه.

ونوه بأن المياه في مصر غير متوافرة في كل الأماكن كما يعتقد البعض، وبالتالي فكان إنشاء محطات الرفع من الأمور المهمة التي تخدم مشروعات الاستصلاح الزراعي.

السيسي الاستفادة القصوي نظم الري والزراعة اكسترا نيوز الرئيس عبد الفتاح السيسي

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