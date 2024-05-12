هل تتخذ أمريكا إجراءات عقابية جديدة ضد إسرائيل؟

قال ياسر نور الدين، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في نيويورك، إن الإدارة الأمريكية تستهلك فقط كل هذه التصريحات سواء من وزير الخارجية أنتوني بلينكن أو الرئيس جو بايدن، المتعلقة باتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل، وبحسب محللين فإن هذه التصريحات هي فقط لتهدئة الرأي العام العالمي وتهدئة الشارع الأمريكي.

وأضاف "نور الدين"، خلال رسالة على الهواء، أن "بلينكن" لم يكتف بهذه التصريحات فقط، لكن صحيفة "ذا هيل" ذهبت بتصريحاته لأبعد من ذلك وتحدث بأن الولايات المتحدة تعتقد أن من قتلوا في هذه الهجمات من المدنيين هم أكثر بكثير من الإرهابيين، كما وصفهم في هذه الصحيفة.

ولفت أن "بلينكن" أشار إلى أن الإدارة الأمريكية ترى أن إسرائيل انتهكت في عدد من الهجمات القانون الإنساني، موضحا أن الإدارة الأمريكية بالفعل تضغط لكن هذا الضغط ليس 100%، كما أن هناك شعورا من التصريحات والضغط الأمريكي بشكل أو بآخر بتعليق شحنات مساعدات أمريكية كان من المفترض أن تصل إلى تل أبيب، وإن كان هذا الضغط لا يشفي غليل المدنيين وكل من يتابع هذه المجازر.