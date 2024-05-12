الأحد 12 مايو 2024
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محمود مسلم: الحكومة الأمريكية لا تزال تدعم إسرائيل بشكل فج

محمود مسلم
محمود مسلم

قال الكاتب الصحفي، محمود مسلم، إنّ موافقة 143 دولة على وجوب انضمام فلسطين إلى منظمة الأمم المتحدة بعضوية كاملة، يدل أن العالم لم يعد يقتنع بالروايات الإسرائيلية الكاذبة، وتأكد أن استقرار المنطقة لن يتم إلا بحل الدولتين وتطبيق السلام العادل والشامل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ ما حدث في الأمم المتحدة، دليل جديد أن سمعة إسرائيل وأمريكا أصبحت غير مقبولة وفاضحة بممارساتها وانتهاكاتها وأفعالها، لافتًا إلى أنّ الولايات المتحدة التي كانت تتغنى بحقوق الإنسان والقانون الدولي، تثبت كل يوم انحيازها لإسرائيل، وأنها ضد كل هذه الأشياء، وفي سبيل دعم إسرائيل مستعدة أن تفقد كل شيء.

وتابع أنّ الميزة الوحيدة للعداون الإسرائيلي هي إعادة القضية الفلسطينية على الطاولة الدولية ووجدان الشعوب والأجيال التي لم نسمع عنها من قبل في العالم بأكمله، لافتًا إلى أنّ خروج الطلاب من مختلف الجنسيات بالجامعات في مظاهرات تضامنية مع غزة، يدل أن الإنسانية وضمير العالم ينتفض ضد إسرائيل.

 وأردف: "الحكومة الأمريكية لا تزال تدعم إسرائيل بشكل فج، لكن تظاهرات الجامعات إنذار واضح للحكومات الأمريكية، خاصة أن هذه الفئة كانت تمثل جزءا من شعبية الحزب الديمقراطي".

محمود مسلم إسرائيل الحكومة الأمريكية القاهرة الإخبارية الولايات المتحدة منظمة الأمم المتحدة

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