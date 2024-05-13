الإثنين 13 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

وزير الري: مصر تواجه عجزا بأكثر من 20 مليار متر مكعب من المياه

وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية والري

قال هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن الكثيرون دائمًا يتساءلون عن كيفية التحدث عن الفقر المائي، ولدينا هذا الكم من المشروعات القومية والزراعات.

الحضارة المصرية قامت على حسن إدارة مياه النيل

وأضاف، خلال افتتاح المرحلة الأولي من المنطقة الصناعية وبدء موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والذي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن الحضارة المصرية قامت على حسن إدارة مياه النيل، مشيرًا أن التحديات تزيد مع مرور الوقت، خاصة مع الزيادة السكانية.

 الاحتياجات المائية لمصر وصلت 114 مليار متر مكعب

ونوه، أن الاحتياجات المائية لمصر 114 مليار متر مكعب، مؤكدًا أنه يتم استيراد المحاصيل الزراعية بسبب عدم توافر هذا الكم من المياه.

واستعرض عدد من الأرقام، حيث أكد أن مصر تواجه عجز أكثر من 20 مليار متر مكعب من المياه، مضيفًا أن هذا العجز يتم تغطيته من خلال إعادة استخدام لما يقرب من 21 مليار متر مكعب.

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