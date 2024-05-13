الرئيس: المياه تحدٍ كبير لنا والهدف من إنشاء شبكة الطرق هو خدمة مشروعات التنمية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المياه تحد كبير لنا، بسبب عدد السكان الذي تخطى حاجز الـ106 ملايين نسمة، بالإضافة إلى 9 ملايين من الضيوف.

وأضاف "السيسي"، خلال افتتاح المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية بالضبعة وبدء موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والذي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة تعمل على مواجهة تحديات توفير المياه بتكلفة عالية.

وأشار إلى أن الهدف من إنشاء شبكة الطرق هو خدمة مشروعات مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى زيادة نسب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.