الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم ضاحية شويكة شمال طولكرم

قوات الاحتلال الإسرائيلى
قوات الاحتلال الإسرائيلى

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم.

 

وقالت مصادر لوكالة وفا الفلسطينية، إن قوات الاحتلال اقتحمت الضاحية من جهتها الغربية، وجابت شوارعها وحاراتها، وتمركزت بالقرب من بئر المسناوي، ونشرت دورياتها الراجلة بالقرب من المسجد القديم ووسط الضاحية، ونفذت عمليات تفتيش في المنطقة.

 

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت في وقت سابق بلدة عنبتا شرق طولكرم، من جهة حاجز عناب العسكري، وجابت آلياتها شوارع البلدة وتحديدا على طول الشارع الرئيسي فيها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

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