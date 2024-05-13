السيسى عن تطوير "السيدة زينب": "بيت ربنا ولا بد أن يرمم بالشكل الصحيح"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن البعض يشير إلى أن الحكومة ورئيس الجمهورية دائمًا ما يعملان كل شيء على أكمل وجه، مضيفا "لازم أعمل كل حاجة وزيادة من أجل المصريين".

واستشهد "السيسي"، خلال افتتاح المرحلة الأولي من المنطقة الصناعية وبدء موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الذي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، على إتقان العمل بافتتاح مسجدي الإمام الحسين والسيدة زينب، قائلًا: "لما ارفع كفاءة مسجد أدهنه من بره بس.. ده بيت ربنا".

نعمل كل شيء بأقل سعر وأكثر جودة في أقل وقت

وتابع: "لكل واحد يمتلك شقة بيحاول تكون على أجمل وجه.. وبالتالي هذا بيت ربنا ولا بد من أن يرمم بالشكل الصحيح"، مؤكدًا أننا نعمل كل شيء بأقل سعر وأكثر جودة في أقل وقت.