الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: العبء المالى لضيوف مصر يصل إلى 10 مليارات دولار

الرئيس السيسي خلال
الرئيس السيسي خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر استقبلت ضيوف مصر الذين يصل عددهم إلى 9 ملايين، مضيفًا "لما الدكتور مصطفى مدبولي قال إن العبء المالى علينا من هذا الموضع يصل إلى 10 مليارات دولار، كتير اتكلموا وقال معقول يعنى الرقم ده؟".

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح المرحلة الأولي من المنطقة الصناعية وبدء موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالضبعة، والذي نقلته قناة "إكسترا نيوز:" لو إحنا بندى متوسط الميه اللى هو أقل معدل عندنا 500 متر فى اليوم في 9 ملايين يبقى 4.5 مليار متر فى السنة، لو تم عملهم من خلال محطات تحلية أو محطات معالجة ده بيكلف أرقام كبيرة قوى".

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