الحجاج غير النظاميين يواجهون تحديات جديدة فى السعودية (فيديو)

قال إيهاب عبد العال، عضو اللجنة الفنية للحج، أن غدًا سيكون آخر يوم للحجاج للسفر، حيث سيتم غلق المطارات، موضحًا أن الحجاج وصلوا إلى أماكن إقامتهم في مكة المكرمة بسهولة ويسر.

وأكد "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر شاشة "CBC"، أن المملكة العربية السعودية تتعامل بشكل حازم مع أصحاب التأشيرات غير النظامية؛ لأنهم غير مصرح لهم، محذرًا من أن السلطات تتخذ إجراءات قانونية عنيفة وشديدة ضد الحجاج غير النظاميين، حيث يؤثرون على الخدمات المقدمة للحجاج النظاميين.

وأشار إلى أن من ليس لديه تصريح حج يجب ألا يصعد إلى عرفات، حيث ستكون هناك إجراءات عنيفة تصل إلى الترحيل ومنع دخول المملكة لمدة عشر سنوات.