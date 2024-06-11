"بوابة الجحيم".. سر الفوهة التى تهدد العالم

"بوابة الجحيم" تتوسع.. ذلك هو التحذير الذي أطلقه بعض القرويين في سيبيريا، والذي أثار جدلًا واسعًا منذ إطلاقه، إذ يعتقد البعض أنه "ممر إلى العالم السفلي"، وذلك وفقً لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

حسب التقارير، فإن "بوابة الجحيم" هي كتلة غارقة في الأرض، وهي حاليًا تستمر في النمو والتوسع، كما أنها تؤثر على المناظر الطبيعية للمنطقة، وتظهر صور فوهة بركان باتاجيكا وكأنها تغرق في الأرض وتسحب كل شيء حولها.

تعليقًا على ذلك، قال الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، ونائب رئيس هيئة الأرصاد المصرية الأسبق، في حديثه الخاص لـ"الدستور"، أن هذه الحفرة ناتجة عن التغيرات المناخية، كما أنها ستتسبب في المزيد من تلك التغيرات، موضحًا أن سيبيريا تعد أبرد منطقة في العالم، وأن أي تغيرات بمناخها من شأنه أن يؤثر على مناخ العالم، خاصة نصف الكرة الشمالي ومنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف أنه مع ارتفاع درجات الحرارة تأثرت جبال سيبيريا الثليجية خاصة من منخفض الهند الموسمي الحار، مما تسبب في ذوبان جزء كبير من هذه الجبال، مشيرًا إلى أن تلك الجبال الثليجية البيضاء كانت تمتص 40% فقط من أشعة الشمس، وتعكس - نظرًا للونها الأبيض- 60% من أشعتها، وهو ما كان يحافظ على درجة الحرارة الباردة.

وأشار "قطب" إلى أنه مع ارتفاع درجات الحرارة عن الطبيعي في سيبيريا، والذي وصف بأنه أصبح جحيمًا بها أصبحت معه تمتص هذه الجبال كميات أكبر من أشعة الشمس، وبالتالي ذاب الجزء العلوي منها، وتحول إلى مياه ذات درجة حرارة مرتفعة.

وأوضح أن الارتفاع في درجات الحرارة خلال فصل الشتاء على سطح الكرة الأرضية يؤدي إلى حدوث فيضانات في هذه المنطقة، كما يساعد هذا الارتفاع في صعود التيارات الهوائية الساخنة إلى أعلى، وفي نفس التوقيت هبوط التيارات الهوائية الباردة، ونتيجة تفاعل هاتين الكتلتين المختلفتين من الهواء تتكون سحب ويتبعها هطول أمطار كثيرة ورعدية كما يحدث فيضانات مثلما حدث العام الماضي في باكستان وأفغانستان والعديد من دول غرب أسيا.

وكانت قد أشارت التقارير إلى أن "بوابة الجحيم" تواصل توسعها في سيبيريا، إذ كشف بحث جديد أن فوهة بركان باتاجيكا الضخمة في سطح الأرض تتوسع بمعدل 35 مليون قدم مكعب كل عام، كما يبلغ طول الحفرة حاليًا حوالي كيلومتر واحد وعرضها 800 متر في أوسع نقطة له، وذلك وفقًا لما ذكر موقع "نيو أطلس".

بوابة الجحيم

وفوهة "باتاجيكا" تقع في سلسلة جبال تشيرسكي في شمال شرق سيبيريا، وهي عبارة عن منخفضًا حراريًا كارستي وهو نوع من الحفر الناجم عن انهيار وتكسير الأرض بسبب فقدان التربة الصقيعية.

وتم اكتشاف هذا المنخفض في عام 1991، بعد أن انقسمت تلك الفتحة تحت الأرض، وأخذت معها جزءً كبيرًا من التلال، كما يظهر في فيديو نشرته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، حيث يمكن من خلاله رؤية نموها منذ اكتشافها حتى عام 2007.

وقد حلل العديد من الخبراء العالميين سبب تلك الحفرة الضخمة، لافتين إلى أنه ناتج عن "ذوبان التربة الصقيعية"، مما أدى إلى انكماش الأرض، كما كشف علماء أن "الحفرة العميقة" تتوسع كذلك نتيجة تحرر غازات كانت ترتكز عليها طبقات التربة هناك، مشيرين إلى أنها "تنمو" حاليًا بنحو 20 إلى 30 مترًا كل عام، وحذروا من إمكانية ظهور المزيد من "أفواه الجحيم" في مناطق مختلف من العالم؛ وذلك بسبب تداعيات الاحتباس الحراري.