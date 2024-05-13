وزيرة خارجية جنوب إفريقيا: نكره الانتهاكات وغياب العدالة والحرية عن الفلسطينيين

قالت الدكتورة ناليدي باندور، وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، إن مجلس الأمن أخفق في مهامه المتعلقة بحماية الشعب الفلسطيني، مشددًا على أنه عليه الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم وحماية الشعب الفلسطيني.

وأضافت "باندور"، في لقاء عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا على يقين أننا نحترم القانون الدولي ولسنا عدوًا لأي طرف، وكل ما نفعله رفع أصواتنا دفاعًا عن القضية العادلة من أجل تحقيق الحرية والعدالة للشعب الفلسطيني.

وتابعت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا: "نحن لسنا عدوًا لأي جانب، لكننا نكره كل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان، ونكره إهدار العدالة وغياب الحرية للشعب الفلسطيني، وبالتالي فإننا نرفع أصواتنا للكفاح وتحقيق حقوقهم، فقضيتنا مبنية على حقوف الإنسان اولقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وهي القضية التي يجب أن تدعمها كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".

كل الصلاحيات

وأشارت إلى أننا نتوقع أن تكون لدى محكمة العدل الدولية كل الصلاحيات، ولا بد من عقد كل جلسات الاستماع الخاصة بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وهناك الكثير من التعقيدات الخاصة بهذه الاتفاقية، وهناك آليات كثيرة لإثبات هذه الجرائم.

ونوهت، بأنه "لا بد أن تظهر الحقائق الخاصة بجرائم الإبادة الجماعية، وأن تثبت ضد إسرائيل، وأن تفضح أمام العالم، وعلى الجميع أن يعلم أنه ليس من حق أي دولة التصرف كما فعلت إسرائيل، ولن يسمح لها بأن تكون لديها الحصانة ضد المجتمع الدولي، ويمكن تحقيق مبدأي المحاسبة والمعاقبة وفقًا لهذه القرارات".