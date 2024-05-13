الإثنين 13 مايو 2024
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وزيرة خارجية جنوب إفريقيا تكشف تفاصيل التعاون مع مصر فى "العدل الدولية" ضد إسرائيل

وزيرة خارجية جنوب
وزيرة خارجية جنوب إفريقيا

تحدثت الدكتورة ناليدي باندور، وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، عن شكل التعاون والتصعيد المرتقب بين جنوب إفريقيا ومصر حماية ودعما للشعب الفلسطيني وقضيته، فيما يتعلق بالدعوى التي رفعتها ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية. 

وقالت "باندور"، في لقاء عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية شيماء الكردي: "نتمنى التعاون مع مصر من خلال وزارتي العدل ووزارتي الخارجية لضمان آليات جيدة ومتسقة للتنسيق بشأن هذه القضية، ونعمل مع عدد من الدول الأخرى أيضا، التي التحقت بهذه القضية مثل ناميبيا ونيكاراجوا وبوليفيا وأيرلندا وعدد من الدول الأخرى التي أشادت بهذا القرار".

وتابعت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا: "نرغب معا أن تكون هناك قوة كبيرة في مواجهة هذا العدوان وأن نظهر الرفض الجماهيري والعلني لما تفعله إسرائيل تجاه المدنيين الفلسطينيين، وهو ما يؤثر على الشعب الفلسطيني بالسلب".

وزيرة خارجية جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا إسرائيل العدل الدولية القاهرة الإخبارية

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