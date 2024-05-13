الإثنين 13 مايو 2024
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وزيرة خارجية جنوب إفريقيا تشكر مصر بعد دعمها أمام محكمة العدل الدولية

الدكتورة ناليدي باندور
الدكتورة ناليدي باندور

وجهت الدكتورة ناليدي باندور، وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، الشكر إلى مصر، وثمنت جهودها في دعم دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية نيابة عن الدول العربية، مضيفة: "مستاءون للغاية من ردود فعل إسرائيل، ونأسف لكل ما أخفقنا فيه سابقًا".

وقالت "باندور"، في لقاء عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "نحن على قناعة كبيرة أن كل الجهود المستقبلية بالتعاون مع الجانب المصري سوف تنجح، وذلك بعد انضمام مصر إلى قضيتنا أمام العدل الدولية، وبالطبع ستكون هناك قرارات مهمة، حيث إن مصر إحدى دول الجوار القريبة للشعب الفلسطيني، وعلى اقتناع أن انضمام مصر للدعوى سيعطي زخمًا أكبر دعمًا للشعب الفلسطيني".

وأضافت: "نرحب بالقرار المصري بشكل كبير، ولدينا الكثير من التطلعات والآمال لتحقيق المزيد من الخطوات الإيجابية، ونحن لسنا عدوًا لأي جانب، لكننا نكره كل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان، ونكره إهدار العدالة وغياب الحرية للشعب الفلسطيني".

وزيرة خارجية جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية العدل الدولية جنوب أفريقيا القاهرة الإخبارية

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