حسن نصر الله: العدد الأكبر من المحتجزين ما زال بيد الفصائل الفلسطينية

قال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة سيكون الانتصار الأكبر والحل للقضية، مشيرًا إلى أن المقاومة أكدت أن إسرائيل كيان هش.

وأضاف "نصر الله"، خلال كلمته والتي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن على العالم إيجاد حل للعدوان على فلسطين، مؤكدًا أن الداخل الإسرائيلي يجمع على فشل العدوان على غزة.

وأكد أن العدد الأكبر من المحتجزين ما زال بيد الفصائل الفلسطينية، وإسرائيل تواصل جني الخسائر الاستراتيجية رغم دعم واشنطن، مشيرًا إلى أن جبهات لبنان واليمن والعراق والضفة تكمل جبهة غزة.

وتابع أن إسرائيل تعجز أيضًا عن حماية مصالحها بالبحر الأحمر، مؤكدًا أنها فشلت فشلًا زريعًا في قطاع غزة، وبنيامين نتنياهو يعمل لصالحه فقط.