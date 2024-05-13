الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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حسن نصرالله: الدول التى رفضت الاعتراف بفلسطين "مجهولة لا يعرفها أحد"

حسن نصر الله
حسن نصر الله

قال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، إن التظاهرات والاحتجاجات في الجامعات الغربية، مشهد من صنع بطولات المقاومة الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني.

وأضاف "نصرالله"، خلال كلمته التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الدول التي رفضت الاعتراف بفلسطين دول مجهولة لا يعرفها أحد، ولكن بغالبية ساحقة صوتت أكثر من 140 دولة لصالح الشعب الفلسطيني.

ونوه، بأن تصرف مندوب إسرائيل خلال الجلسة العامة بالأمم المتحدة، بعدما مزق ميثاق المنظمة، دليل على غطرسة الكيان المُحتل، ووجه الإهانة للجميع.

وأشار، إلي أن القضية الفلسطينية تتصدر العالم بعد أحداث 7 أكتوبر، وبطولات المقاومة، والخسارة والهزيمة كانت على وجه مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة.

حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله القاهرة الإخبارية القضية الفلسطينية الامم المتحدة الشعب الفلسطيني

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