الجمعة 07 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شواطئ الجمهورية «كاملة العدد» هربًا من ارتفاع درجات الحرارة.. والأسعار فى المتناول

جانب من الشواطئ
جانب من الشواطئ

مع ارتفاع درجات الحرارة، تزايد إقبال المواطنين على زيارة الشواطئ فى مختلف المحافظات الساحلية، خاصة فى الإسكندرية، التى بدأت فى الازدحام بصورة كبيرة، خاصة مع تنظيم رحلات اليوم الواحد، التى تصل يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وأكد الدكتور محمد عبدالرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف فى الإسكندرية، استعداد كل شواطئ المحافظة لاستقبال المواطنين الهاربين من الحر، فى ٥٢ شاطئًا بين مجانى وعام ومميز وسياحى، إضافة إلى ٣ مناطق فى شاطئ «النخيل». وأضاف «عبدالرازق»: «الإسكندرية تفتح ذراعيها للجميع وترحب بكل الزائرين، وأسعار جميع شواطئها فى المتناول ولن تتغير، بداية من ٥ جنيهات للشواطئ العامة، وصولًا إلى ٢٥ جنيهًا للشواطئ السياحية، شاملة كل الخدمات على الشاطئ، دون أى رسوم إضافية». وارتفع عدد زوار مدينة الغردقة خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، وفق أشرف فؤاد، مدير شواطئ العائلات فى المدينة، التى تستقبل يوميًا مئات الأسر، للاستمتاع بمياه البحر ومواجهة حرارة الطقس.

وأضاف «فؤاد»: «كل شاطئ من شواطئ العائلات الثلاثة يحتوى على أكثر من ٥ آلاف كرسى وشمسية»، مؤكدًا تأمين المصطافين من خلال نشر فرق الإنقاذ فى جميع الشواطئ، إضافة إلى وجود سيارات إسعاف على مدار اليوم.

أما فى مدينة مرسى مطروح، فقد توافد المواطنون من محافظات مختلفة على الشواطئ العامة، للاستمتاع بالمياه الفيروزية التى تتميز بها المحافظة، فضلًا عن الإقبال على الرحلات البحرية والمزارات السياحية.

وقال رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، إنه جرى فتح الشواطئ العامة أمام المصطافين، بالتزامن مع بدء موسم الصيف السياحى، مطلع الشهر الجارى، لافتًا إلى تجهيز الشواطئ ودورات المياه، ورفع كفاءة الشوارع المؤدية إلى الشواطئ، علاوة على دهان الأرصفة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة على طول كورنيش مرسى مطروح، حفاظًا على الشكل الحضارى للمدينة.

وأضاف «جاب الله»: «مرسى مطروح تشهد إقبالًا من المصطافين، منذ بدء موسم الصيف السياحى، خاصة رحلات اليوم الواحد، وجرى التنبيه على العاملين فى الشواطئ وأصحاب التراخيص بحسن التعامل مع المواطنين، مع تنفيذ حملات مفاجئة على الشواطئ من قبل لجان متخصصة، لمتابعة الالتزام بالتسعيرة الموحدة للشمسية».

وشهدت شواطئ بورسعيد إقبالًا كبيرًا من المصطافين من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وتخطيها الـ٤٠، لتستمتع العائلات بالهواء النقى والمياه الصافية والشمس الساطعة، وسط رياح وأمواج هادئة نسبيًا.

وزاد عدد المترددين على شواطئ مدينة رأس البر، وسط استعدادات مكثفة من قبل الوحدة المحلية، تضمنت تجهيز الشاطئ وتسوية الرمال، وتخصيص خيام لتجميع الأطفال التائهين، ونقاط إسعاف، إلى جانب منطقة المعدات، والأبراج وفرق الإنقاذ، علاوة على انتشار رجال الإنقاذ البحرى على طول شواطئ المدينة، ولانشات الإنقاذ للتدخل السريع وإنقاذ أى حالات تتعرض للغرق. 

الحرارة في أسوان الحرارة في مصر

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