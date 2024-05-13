طارق فهمى لـ"الحياة اليوم": صبر مصر تجاه إسرائيل قد نفد

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن إعلان مصر اعتزامها الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، دليل على أن صبر الإدارة المصرية مع إسرائيل قد نفد.

وأضاف "فهمي"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والمُذاع على فضائية الحياة، أنه منذ تاريخ المواجهة، وبدايات الحرب في غزة، إلى اليوم، كان هناك حرص مصري على عدم تفاقم الأزمة الفلسطينية.

ونوه بأن موقف مصر كان معلنًا منذ عدة أشهر، أن مصر لن تقبل بوجود إسرائيلى في محور صلاح الدين، وأن مصر لن تقبل بأنصاف وأشباه حلول للأزمة الحالية، وفرض سياسة الأمر الواقع بصورة أو بأخرى.

وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: "مصر حينما تتحرك بهذا الشكل، هناك حالة فزع في إسرائيل غير مسبوقة خلال الـ48 ساعة الماضية، وهناك قلق كبير جدًا".