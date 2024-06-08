عاجل| مروان عطية على رادار الرائد السعودى.. وموقف اللاعب من الرحيل عن الأهلى

دخل مروان عطية لاعب الفريق الأول بنادي الأهلى دائرة اهتمامات مسئولي الرائد السعودى تمهيداً لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشف مصدر مسئول داخل الأهلى، عن أن مروان عطية، تلقي اتصالا هاتفياً من وكيله أحمد يحيى بوجود عرض سعودي من الرائد ويرغب في التفاوض معه خلال الانتقالات الصيفية المرتقبة.

وأضاف المصدر أن اللاعب طلب من وكيله إرسال عرض رسمي إلي إدارة نادي الأهلى، خاصة أنه لن يرحل إلا بموافقة مسئوليه في ظل ارتباطه بعقد ممتد لمدة موسمين.

وأشار المصدر إلى أن إدارة التعاقدات برئاسة أمير توفيق طلبت من وكيل اللاعب انتظار عرض الأمر على السويسري مارسيل كولر المدير الفني بشأن بقائه أو رحيله.

وأوضح المصدر أن كولر قد سبق وأخطر إدارة الكرة برفضه رحيل أي لاعب من العناصر الأساسية إلا في حالة وصول عرض مالي مغر لا يمكن رفضه.

مران الأهلى| الفريق يستأنف تدريباته استعدادًا لمباريات الدوري

كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلى استأنف تدريباته مساء أمس على ملعب التتش، بعد الراحة التي حصل عليها لمدة 24 ساعة، وفقًا للبرنامج التدريبي الذي يؤديه لاعبو الأهلي خلال فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية.

وركز الجهاز الفني على الجزء البدني في مران اليوم، حيث خاض اللاعبون تدريبات في الجيم لمدة 15 دقيقة، ثم واصل الفريق برنامجه التدريبي على ملعب التتش والذي اشتمل على تقسيمة الكرة.

وأدى حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إن التشخيص المبدئي لإصابة وسام أبوعلي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، والذي تم بمعرفة الجهاز الطبي لمنتخب فلسطين كشف عن إصابته بالتواء في الكاحل وكدمة في مشط القدم، ويجري اللاعب المزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة للاطمئنان على حالته، وتحديد فترة غيابه والبرنامج التأهيلي الخاص به.

وأكد جاب الله تواصله المستمر مع الجهاز الطبي لمنتخب فلسطين ووسام أبوعلي منذ انتهاء مباراة منتخب فلسطين ولبنان، التي أقيمت أمس عقب شكوى اللاعب من وجود إصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهات الدوري الممتاز، والتي تبدأ بمواجهة فاركو يوم 14 يونيو الجاري.