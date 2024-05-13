مستشار وزير الزراعة: الهدر فى الأراضى المستصلحة حديثًا يكاد يكون معدومًا

قال الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن التكنولوجيا الحديثة ساعدت في تعظيم الاستفادة من المياه، بالإضافة إلى تعظيم الاستهلاك.

وأضاف "فهيم"، خلال مداخلة لبرنامج "مساء dmc" والمُذاع على فضائية "دي أم سي"، أن مساحة مصر 240 مليون فدان والزراعة كانت 8 ملايين فدان قبل عام 2013، ولكن استصلحنا 2 مليون فدان إضافية.

ونوّه مستشار وزير الزراعة، أنه تم إنتاج 30 مليون طن إضافية بسبب استصلاح 2 مليون فدان، خلال السنوات العشر الأخيرة، وهذا يعود بالنفع على المواطن المصري.

وتابع، أن الهدر في الأراضي المستصلحة حديثًا يكاد يكون معدومًا، مشيرًا إلى أن الأسعار كانت سترتفع بمقدار مهول إذا لم يتم استصلاح الأراضي الجديدة.