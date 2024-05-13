الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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طارق فهمى لـ"الحياة اليوم": مصر رفضت كل المقترحات الإسرائيلية الخاصة بالمعابر

الدكتور طارق فهمي
الدكتور طارق فهمي

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إنه في بداية الأزمة قصفت إسرائيل معبر رفح من الناحية الفلسطينية أكثر من 4 مرات، من أجل منع دخول المساعدات.

وأضاف "فهمي"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والمُذاع على فضائية الحياة، أن هناك ما يعرف باتفاقية المعابر، وإسرائيل لم تلتزم بالاتفاقية الدولية للمعابر.

وأشار إلى أن مصر رفضت كل المقترحات الإسرائيلية الخاصة بالمعابر، وآخرها وجود شركة أمريكية على المعبر من الجانب الفلسطيني، حيث طرح أيضًا وجود عشائر ورموز فلسطينية تابعة للسلطة الفلسطينية.

ونوه بأن كل الأفكار مرفوضة من قبل مصر، مؤكدًا أن الولايات المتحدة شريكة فيما يحدث في قطاع غزة، بسبب إمدادها الحكومة الإسرائيلية بالأسلحة.

طارق فهمي الحياة اليوم المقترحات الإسرائيلية الدكتور طارق فهمي إسرائيل معبر رفح

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