الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

"مش غريبة منهم".. أستاذ قانون دولى يعلق على تمزيق مندوب إسرائيل لميثاق الأمم المتحدة

الدكتور أحمد أبو
الدكتور أحمد أبو الوفا أستاذ القانون الدولى

قال الدكتور أحمد أبوالوفا أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة، إنه ليست غريبة على قيادات الكيان المحتل، فتمزيق مندوب إسرائيل لميثاق الأمم المتحدة، دليل على غطرسة الحكومة الإسرائيلية.

وأضاف "أبوالوفا"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع على فضائية الحياة، أن الإجراءات أمام المحكمة نوعان فإذا كانت وقتية يجب اتخاذها تبدأ بها المحكمة فهي ضرورية لمنع تفاقم النزاع، وهو ما طلبته جنوب إفريقيا في المرحلة الأولى ومصر تقدمت ببيان شفوى في هذا الأمر.

وأضاف، أن الأمر الثاني هو النظر في الموضوع، فيكون تدخل مصر له دلالات كبيرة، وتصبح مصر طرفا في الدعوى وتتلقى كل الوثائق المكتوبة المقدمة من هذا الطرف أو ذاك، وتلقى بيانات ومرافعات شفوية أمام المحكمة، كما أن مصر بتدخلها إشارة قوية إلى جانب الإشارات السابقة منذ اندلاع النزاع.

وأكد أن هذا التدخل، إشارة قوية باهتمام مصر بالقضية الفلسطينية ولا تترك الأشقاء الفلسطينيين بمفردهم، بالإضافة إلى التأكيد على أن ما يحدث هو أمر مخالف للقانون الدولى.

استاذ قانون دولي مندوب إسرائيل إسرائيل الامم المتحدة الحياة اليوم

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