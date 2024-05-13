الرقب لـ"مساء dmc": الموقف المصري يذهب للدبلوماسية الخشنة مع إسرائيل

أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن ما يحدث في رفح الفلسطينية هو خطة أمريكية وتسمى "نقطة الزيت" أي اتساع الاستيلاء تدريجيًا وتصف رفح اليوم تحت سيطرة الاحتلال، مشددًا على أن لولا الموقف المصري لتخلى العرب عن فلسطين ومصر هي من صلبت الجبهة العربية لدعم غزة.

وأضاف "الرقب"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي ام سي"، المُذاع عبر شاشة "دي ام سي"، أنه أصبح في عقلية الشعب الفلسطيني بأنه يقتل ولن يغادر غزة وسيبقى والموقف المصري السبب في ترسيخ هذا الموقف والفكرة، حتى لا يحدث مثلما حدث في عام 48 ويكون هناك هجرة جديدة، مؤكدًا أنه خلال الأيام الأخيرة في قطاع غزة كان هناك قصف وجرائم في بيت لاهيا وجباليا.

وأشار إلى أن إسرائيل تحاول إرضاء مصر، مؤكدًا أن مشكلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يعتبر الحرب الدائرة الآن في قطاع غزة أنها حرب شخصية له، وبالتالي يستمر في الحرب عسى أن يجد بها طوق نجاه ليحافظ على مركزه السياسي، والموقف المصري اليوم يذهب للدبلوماسية الخشنة في أعلى مستوياتها وتغير بعد الموقف الإسرائيلي المتغير.