الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الهباش لـ"القاهرة الإخبارية": الإدارة الأمريكية ترى جرائم الاحتلال في غزة بعين عمياء

الدكتور محمود الهباش
الدكتور محمود الهباش

علق الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، على إعلان وزارة الخارجية الأمريكية أن تقريرها لم يرصد أب انتهاك إسرائيلي للقانون الدولي، وما جاء على مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، والذي قال إن الإدارة الأمريكية لا تعتقد أن ما حدث في قطاع غزة إبادة جماعية. 

وقال "الهباش"، في مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "لا أتصور أن هناك وقاحة أكثر من هذا الذي يصدر عن الإدارة الامريكية، فما يحدث في قطاع غزة إبادة جماعية وجرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي". 

وتابع: " الإدارة الأمريكية ترى جرائم الاحتلال في غزة بعين عمياء، فهي لا تريد أن ترى الإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزة وانتهاكات القانون الدولي وجرائم الحرب الإسرائيلية، لأنها التي تقف وراء كل هذا، والتي تتحمل المسؤولية الأولى عن كل ما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس".

الهباش القاهرة الإخبارية غزة مستشار الرئيس الفلسطيني مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان

مواد متعلقة

بلينكن يشكر مصر على جهودها المتواصلة من أجل إيقاف الحرب على غزة

الخارجية الأمريكية: بلينكن ناقش مع نظيره المصرى ضرورة فتح معبرى رفح وكرم أبوسالم

باحث سياسى: العملية العسكرية الإسرائيلية تفشل فشلًا ذريعًا

أسامة كمال: مصر تتحرك فى اتجاه واضح وإسرائيل "مقهورة" من موقف القاهرة

أسامة كمال يعرض فيديو لإسرائيليين يعتدون بالضرب على "بن غفير"

مستشار وزير الزراعة: الهدر فى الأراضى المستصلحة حديثًا يكاد يكون معدومًا

"مش غريبة منهم".. أستاذ قانون دولى يعلق على تمزيق مندوب إسرائيل لميثاق الأمم المتحدة

طارق فهمى لـ"الحياة اليوم": مصر رفضت كل المقترحات الإسرائيلية الخاصة بالمعابر

الأكثر قراءة

مصطفى بكرى: اتحاد القبائل العربية لا يتجاوز الدستور ويعد سندًا وظهيرًا لكل مؤسسات الدولة

أشرف زكي يكشف حقيقة الحالة الصحية للزعيم عادل إمام (فيديو)

أحمد الشيخ يفتح النار على حسام حسن بسبب تصريحاته.. ماذا قال؟

أحمد موسى يعلن مفاجأة سارة ويكشف عن مشروع أرباحه قد تفوق دخل السياحة

نهاية مأساوية لسائق تدخل للدفاع عن شاب في مشاجرة بالمعصرة.. وقرار من النيابة

صدمة فى تل أبيب.. تقارير عبرية: دعم مصر دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية «كارثة لإسرائيل»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

ماجد حبته

زراعتنا.. غذاؤنا وغذاء العالم

د هند جاد

دكر وزدانى

إبراهيم عبدالفتاح

شباك قديم

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

عبد الرحيم طايع

أحذركم الشِّقَاقِ

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية

انضمام مصر للعدل الدولية يربك إسرائيل.. فما مصير كامب ديفيد؟