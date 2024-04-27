كولر: سعيد بالفوز والتأهل إلى النهائى.. وأشكر جمهور الأهلى على الدعم

أعرب مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، عن سعادته بالفوز على مازيمبي بثلاثية نظيفة والتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن اللاعبين قدموا مستوى قوي خلال اللقاء.

وقال “كولر”، في المؤتمر الصحفي عقب مباراة مازيمبي: "سعداء بتحقيق المكسب بثلاثية نظيفة، المباراة كانت صعبة ولم نحسمها بسهولة، اللاعبين قدموا مستوى رائع، والجميع كان يقاتل ويحارب في الملعب، لعبت بنفس التشكيل عن لقاء الذهاب ما عدا لاعب واحد، والمباراة كانت بدنية واللاعبين كان يجب أن يقدروا القوة البدنية لفريق مازيمبي".

وأضاف: "فريق مازيمبي يلعب بعنف وقوة بدنية كبيرة، واللاعبين حاربوا وقاتلوا في كل كرة، لم نسمح بفرص كثيرة للمنافس، وكان لدينا كواليتي عالي في الملعب، وخلقنا العديد من الفرص وسجلنا ثلاثة أهداف، وسعيد بالفوز والتأهل إلى النهائي".

وتابع: "مصطفى شوبير قدم مستوى جيد في دوري الأبطال، ومحمد الشناوي سيدخل المران الجماعي يوم الإثنين، ولا نعلم مدى جاهزيته، ولازال لدينا وقت حتى النهائي الأفريقي، وسنحسم موقفه في التدريبات المقبلة، خصوصا بعدما غاب لمدة ثلاثة أشهر، وبالتأكيد سيحتاج لوقت من أجل العودة لمستواه المعهود".

وأكمل: "دائما أكون سعيد بوجود جمهور الأهلي الذي لم أرى مثيل له، فهو جمهور فوق الوصف، سعيد بدعمهم الدائم ويكون عامل مساعد لي وللاعبين، وهم اللاعب رقم 12 في لقاء اليوم، وكانوا نقطة تحول في لقاء مازيمبي، وساعدونا على المكسب، وأتمنى أن يكونوا متواجدين، وأتمنى أن يحضروا المباريات المحلية، لأن لهم أهمية كبيرة ويخلقوا دوافع مختلفة لكل اللاعبين، وأتمنى حضورهم في لقاءات الدوري وأن يأخذوها بنفس أهمية دوري الأبطال".

وزاد "اليوم سنحتفل، وغدًا سنغلق الصفحة تماما، سأقوم بتحليل سلبيات وايجابيات لقاء مازيمبي، وبعدها سأعقد اجتماعا مع اللاعبين، وسنطوي صفحة دوري الأبطال ونركز فقط في بطولة الدوري المصري".

وواصل حديثه: "تحدثت مع اللاعبين كثيرًا وطالبتهم باللعب بقوة أكثر من لقاء الذهاب سواء في الالتحامات أو القوة البدنية، خصوصًا أن المنافس يمتاز بالقوة والسرعة، وكذلك طالبتهم بضرورة استغلال الفرص وتسجيل أهداف، بعد إهدار العديد من الكرات في لقاء الذهاب".

وأشار إلى أن فريق مازيمبي الكونغولي يجيد الركلات الثابتة بشكل جيد، وطوال اللقاء يبحث عن ركلات حرة او كرات عرضية بالقرب من منطقة الجزاء، لذلك كنت حريص على التواصل دائمًا مع اللاعبين وابلاغهم بالتعليمات الفنية، وأيضا وقت التغييرات كان هناك دائما تكليفات خاصة باللاعبين.

واختتم تصريحاته: "موضوع الأفضلية النفسية للأهلي على أي فريق يكون للجمهور والإعلام، فريق الترجي يمتلك مدرب ولاعبين جدد ومختلفين تماما عن الموسم الماضي، ولا زال لدينا مزيد من الوقت لمشاهدته، والمباراة ستكون مختلفة عن الـ4 مباريات لأنهم مر عليهم فترة طويلة، وكسب صنداونز الذي يعتبر من أقوى الفريق لابد أن نعلم بأن الفريق التونسي قوي، ومواجهته لن تكون سهلة مطلقا، ولا أريد التصريح بأي شئ عن اللقاء لأنني لا أعرف عنهم الكثير ولم أشاهدهم كثيرا أيضا".

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