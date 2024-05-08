الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

يسرا اللوزى تنعى وفاة والدة كريم عبدالعزيز

يسرا اللوزى
يسرا اللوزى

قدمت يسرا اللوزي واجب العزاء لوفاة الراحلة سهير عبدالعزيز والدة الفنان كريم عبد العزيز التي وافتها المنية صباح اليوم الأربعاء بعد صراع مع المرض.

وشاركت “يسرا” منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، وعلقت قائلة: “البقاء لله وحده، رحم الله والدة الفنان الزميل كريم عبدالعزيز  وألهمه وعائلته الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ويشيّع كريم عبدالعزيز جنازة والدته سهير عبدالعزيز عقب صلاة الظهر غدًا الخميس، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بدلا من مسجد الرحمن الرحيم على طريق صلاح سالم، بعدما رحلت والدة كريم عبدالعزيز منذ ساعات قليلة بعد صراع مع المرض.

وقدم كريم في رمضان الماضي مسلسل الحشاشين وشارك في بطولته فتحي عبدالوهاب، ونيقولا معوض، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبي باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.

الفنانة يسرا اللوزي يسرا اللوزي سهير عبد العزيز والدة الفنان كريم عبد العزيز كريم عبد العزيز

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