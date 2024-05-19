الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طبيب الأهلي: علي معلول يخضع لجراحة في وتر إكيليس غدًا

علي معلول
علي معلول

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأشعة التي أجراها علي معلول مساء اليوم أثبتت إصابة اللاعب بقطع جزئي في وتر أكيلس، وإن معلول سوف يخضع لجراحة غدًا بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين.

وتعرض علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة بعد 4 دقائق فقط من بداية مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي بدون أهداف مع الترجي التونسي في المباراة التي أقيمت مساء السبت على ملعب "حمادي العقربي" في رادس.

وتقام مباراة الإياب على ستاد القاهرة في تمام الثامنة مساء السبت المقبل.

وكان الإعلامي أحمد شوبير، قد كشف عن التشخيص المبدئي الخاص بإصابة علي معلول الظهير الأيسر للفريق، مشيرًا إلى أن الإصابة قد تبدو خطيرة للغاية.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "الإصابة في منطقة وتر إكيليس والفحوصات ستوضح تفاصيل الإصابة، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الإصابة كاملة عقب العودة للقاهرة".

وأضاف: "الفحوصات المبدئية قد تختلف عندما يعود الفريق إلى القاهرة".

ومن المنتظر أن يتم حسم موقف علي معلول من المشاركة في مباراة الإياب خلال الساعات القليلة المقبلة.

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