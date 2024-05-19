الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأهلي يهنىء الزمالك بالتتويج بلقب الكونفدرالية

الخطيب وحسين لبيب
الخطيب وحسين لبيب

بعث مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب برسالة تهنئة إلى نادي الزمالك عقب تتويجه بلقب الكونفدرالية الإفريقية موسم 2023 - 2024.

وحصد الزمالك اللقب بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بنتيجة 1-0 في مباراة الإياب التي أقيمت على ستاد القاهرة.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على فيسبوك " خالص النهاني القلبية لمجلس إدارة نادي الزمالك وأعضائه وجماهيره بمناسبة الفوز ببطولة الكونفدرالية".

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ببطولة الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه عقب الفوز على نهضة بركان بهدف دون رد.

سجل أحمد حمدي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 23 من الشوط الأول.

واستفاد الزمالك من تسجيله هدفا في لقاء الذهاب الذي خسره بهدفين مقابل هدف.


 

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