الأهلي يهنىء الزمالك بالتتويج بلقب الكونفدرالية

بعث مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب برسالة تهنئة إلى نادي الزمالك عقب تتويجه بلقب الكونفدرالية الإفريقية موسم 2023 - 2024.

وحصد الزمالك اللقب بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بنتيجة 1-0 في مباراة الإياب التي أقيمت على ستاد القاهرة.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على فيسبوك " خالص النهاني القلبية لمجلس إدارة نادي الزمالك وأعضائه وجماهيره بمناسبة الفوز ببطولة الكونفدرالية".

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ببطولة الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه عقب الفوز على نهضة بركان بهدف دون رد.

سجل أحمد حمدي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 23 من الشوط الأول.

واستفاد الزمالك من تسجيله هدفا في لقاء الذهاب الذي خسره بهدفين مقابل هدف.



