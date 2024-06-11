الخطيب يناقش كولر فى شكل الدورى قبل رد الأهلى على رابطة الأندية

يعقد محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، جلسة مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول، في حضور شركة الكرة برئاسة عدلي القيعي، لمناقشة موقف النادي من شكل مسابقة الدوري الموسم المقبل لإرساله إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة التي تنوي إقامته بشكل استثنائي من دور واحد، ثم يتنافس أصحاب المراكز الـ9 الأولى على اللقب، والفرق الأخرى على النجاة من الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وكشف مصدر مسئول عن أن الخطيب اتفق على حسم موقف الأهلي قبل سفره إلى فرنسا لاستكمال برنامجه العلاجي بعد الاطلاع على رؤية مارسيل كولر المدير الفني، ومعرفة آراء شركة الكرة.

وأضاف المصدر أن رئيس الأهلي يرغب في معرفة رأي كولر الفني في تعديل شكل الدوري قبل الرد على رابطة الأندية، خاصة أنها من الحلول المطروحة حاليا من أجل إنهاء أزمة توقف الدوري والمؤجلات خلال النسخة المقبلة.

وأشار إلى أن الخطيب سوف يحسم على هامش الاجتماع مع شركة الكرة ميزانية القطاع فى الموسم المقبل، وبعض الخطط والمشروعات التى تم الانتهاء منها لتحقيق الاستفادة القصوى من تفوق الفريق الأحمر محليا وقارياً.

الخطيب يغادر القاهرة لاستكمال برنامجه العلاجي

ويغادر محمود الخطيب، القاهرة خلال الساعات القليلة القادمة، لاستكمال برنامجه العلاجي، الذي تأجل لما يزيد على 8 أشهر، وذلك بعدما قرر في شهر أكتوبر الماضي قطع رحلته العلاجية الأخيرة والعودة للقاهرة، بعد الأزمة الصحية التي مر بها الراحل الوزير العامري فاروق نائب رئيس النادي، ونظرًا لهذه الظروف الصعبة اضطر رئيس الأهلي إلى البقاء في مصر وعدم تنفيذ برنامجه العلاجي، الذي كان يستلزم ابتعاده عن أي ضغوط سواء نفسية أو مرتبطة بالعمل، وفقًا لتعليمات الأطباء لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ولكنه تحامل على نفسه، وفضل الاستمرار في ممارسة مهام عمله داخل النادي، وبعدما تلقى رئيس الأهلي مؤخرًا العديد من التحذيرات من قبل الطبيب المعالج، قام بإجراء بعض الفحوصات التي أكدت نتيجتها حاجته الماسة إلى ضرورة السفر بشكل عاجل، لاستكمال برنامجه العلاجي، والبقاء في الخارج تحت الإشراف الطبي.

ويستعد الفريق الأول بنادي الأهلي لخوض مباراته أمام فاركو المقرر لها يوم الجمعة المقبل ضمن مؤجلاته في الدوري.