الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

كريم عبدالعزيز يعلن منع التصوير فى جنازة والدته

كريم عبدالعزيز
كريم عبدالعزيز

كتب الحساب الرسمي للفنان كريم عبدالعزيز عبر موقع «فيسبوك»، تفاصيل جنازة وعزاء والدته السيدة سهير عبدالحميد التي توفيت منذ ساعات.

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وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمه الله تعالى/ السيدة الفاضلة سهير عبدالعزيز والدة النجم كريم عبدالعزيز، وستشيع الجنازة، غدًا الخميس، من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر وسيقام العزاء بعد غدٍ الجمعة بمسجد الشرطه بالشيخ زايد" .

وتابع المنشور: "ونهيب ونؤكد علي الجميع بمنع التصوير منعا باتا حفاظًا على حرمة الموت، وذلك بناءً على طلب الأسرة ونطلب منكم قراءة الفاتحة والدعاء".

 

 

للنجم كريم عبد العزيز سهير عبدالحميد السيدة سهير عبدالحميد الحساب الرسمي للنجم كريم عبد العزيز السيدة الفاضلة سهير عبد العزيز العزاء بعد غدا الجمعة بمسجد الشرطه بالشيخ زايد

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