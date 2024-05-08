أحمد السقا ينعى كريم عبدالعزيز فى وفاة والدته

نعى أحمد السقا الفنان كريم عبدالعزيز في وفاة والدته سهير عبدالعزيز التي رحلت عن عالمنا مساء اليوم، وذلك عبر حسابه بموقع إنستجرام.

وكتب السقا قائلًا: "إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ، توفيت إلى رحمة الله السيدة الفاضلة سهير عبدالعزيز والدة أخى وصديق عمرى كريم عبدالعزيز، اللهم اغفر لها وارحمها واجعلها من أهل الجنة، برجاء قراءة الفاتحة والدعاء".

وعُرض لكريم عبدالعزيز في رمضان الماضى مسلسل الحشاشين، وشارك في بطولته فتحى عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وبسنت أبوباشا وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.