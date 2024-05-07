الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

نجمة البوب العالمية دوا ليبا تصدر ألبومها المنتظر "التفاؤل الجذري"

نجمة البوب العالمية
نجمة البوب العالمية دوا

أصدرت نجمة البوب العالمية دوا ليبا ألبومها الغنائي الجديد "Radical Optimism" والذي يعتبر الثالث في مسيرتها الفنية وذلك بعد حملة كبيرة من التشويق، حيث يضم الألبوم الجديد 11 أغنية، منها أعمال سبق وأصدرتها في الأسابيع الماضية وحققت نجاحاً كبيراً مثل " Illusion"، " Training Season"، و "Houdini" بالإضافة إلى أعمال جديدة تنشر لأول مرة.

txt

عمرو يوسف يتجاوز المليون جنية إيرادات بـ "شقو".. الأثنين

txt

فيفى يوسف.. قصة يهودية من القدس غيرت اسمها من "زهرة"

txt

مصطفى كامل ينعى شقيق نقيب موسيقيين طنطا وكفر الشيخ

txt

روحية محمد.. "نسوان وظاويط' تُجسد عبقريتها المسرحية في ذكرى وفاتها

txt

شغل عدة مناصب إعلامية.. من هو الإعلامي فاروق ياسين

txt

آخرهم عصام صاصا.. 5 فنانين اتهموا في حوادث سيارات

txt

تفاصيل حفل مسلم ورامى صبرى ضمن "ليالى مصر" فى العبور

txt

"السرب" يقترب من 14 مليون جنيه فى يومه الخامس

txt

مفاجأة الدورة الثانية لـ"الغردقة لسينما الشباب".. "القارب" لعمر الشريف

txt

جورج كلونى يحتفل بعيد ميلاده الـ 62.. وهذه قصة حبه مع أمل علم الدين

تقول دوا ليبا الحائزة على 3 جوائز جرامي و7 بريت : لقد كتبت هذا الألبوم خلال فترة كنت فيها غير مرتبطة، كنت أذهب دائمًا إلى الأستوديو مع بعض القصص المضحكة، وكانت جميعها مصدر إلهامي لأغانٍ مختلفة، هناك حرية وصدق لم أتمتع بهما من قبل في هذا الألبوم الذي عملت فيه مع فريق محترف ضم كل من: Caroline Ailin, Danny L. Harl, Tobias Jesso Jr   و Kevin Parker.

تضيف دوا ليبا حول مرحلة إنتاج الألبوم: الجميع في فريق العمل كان متعاون، وطرق عملهم تبلورت بشكل جيد، كأصدقاء وموسيقيين، كنا منفتحين جدًا مع بعضنا البعض، وشعرت أنه في تلك الغرفة، يمكن أن أخاطر وأتحدث بحرية عن تجاربي، لقد بدت الموسيقى غنية ومثيرة للغاية، وأردت أن أغوص فيها وأكون جزءً من ذلك.

وتصف دوا ليبا موسيقى ألبومها الجديد بأنها "موسيقى البوب المخدرة"، مشيرة إلى أن هناك مزيجًا من الأصوات والموسيقى المختلفة، وعندما تستمع إليها وعينيك مغمضتين، فإنها تفتح لك عالماً خيالياً ممتعاً للغاية.

الألبوم مستوحى من رحلة دوا ليبا لإكتشاف نفسها، ويعكس حالة الفرح والسعادة بعد وضوح مواقف كانت تعتبر غير قابلة للمواجهة في السابق، كما ان حالات الفراق الصعبة والبدايات الضعيفة التي كانت تدمر نفسية الإنسان في الماضي، من الممكن ان تصبح محطات مهمة عندما تختار التفاؤل والتقدم في عالم مليء بالفوضى.

وأعلنت مؤخرًا عن الجولة الأولى من مواعيد الجولات بعد إصدار ألبوم Radical Optimism مع عروض في برلين و Pula و Nimes في شهر يونيو المقبل، وقد بيعت جميع التذاكرها على الفور. بالإضافة إلى ذلك، ستقدم دوا ليبا عرضًا في قاعة ألبرت الملكية الشهيرة في لندن يوم 17 أكتوبر، وقد بيعت كامل تذاكر معظم الحفلات بوقت سريع.
 

دوا ليبا Radical Optimism Training Season Illusion دوا ليبا الحائزة على 3 جوائز جرامي

مواد متعلقة

عمرو يوسف يتجاوز المليون جنية إيرادات بـ "شقو".. الأثنين

فيفى يوسف.. قصة يهودية من القدس غيرت اسمها من "زهرة"

مصطفى كامل ينعى شقيق نقيب موسيقيين طنطا وكفر الشيخ

روحية محمد.. "نسوان وظاويط' تُجسد عبقريتها المسرحية في ذكرى وفاتها

شغل عدة مناصب إعلامية.. من هو الإعلامي فاروق ياسين

آخرهم عصام صاصا.. 5 فنانين اتهموا في حوادث سيارات

تفاصيل حفل مسلم ورامى صبرى ضمن "ليالى مصر" فى العبور

"السرب" يقترب من 14 مليون جنيه فى يومه الخامس

الأكثر قراءة

ليلة فى الحجز.. تطورات قضية عصام صاصا فى دهس شاب على الدائرى

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

بعد ضبطه متلبسًا.. مجدى شطة: "السلاح بتاعى والمخدرات مش بتاعتى"

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

القبض على مجدى شطة "متلبسًا" فى المرج

"القاهرة الإخبارية" تكشف حقيقة سيطرة قوات الاحتلال على الجانب الفلسطينى من معبر رفح وكرم أبوسالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

منى رجب

حماس.. ومسار القضية الفلسطينية

محمد رفعت

التقديرات الخاطئة فى اللحظات الفارقة!

صور

جنينة الأسماك: المصريون يحتفلون بشم النسيم

احتفالات شم النسيم بحديقة النهر

المصريون يحتفلون بشم النسيم فى المتنزهات والحدائق

محطة تل أبيب

المزيد

ليس هذا ما وافقنا عليه.. لماذا تراجعت إسرائيل عن الصفقة بعد قبول حماس؟

كواليس سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطينى من معبر رفح ومخططاته لإغلاق شريان حياة غزة

إسرائيل: سنرسل وفدًا للقاء الوسطاء بعد موافقة حماس على مقترح الهدنة