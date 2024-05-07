الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

الخميس.. روائع بليغ حمدى بأوبرا الإسكندرية

بليغ حمدى
بليغ حمدى

 تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا لفرقة أوبرا الأسكندرية للموسيقى والغناء العربى، بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام في الثامنة والنصف مساء الخميس 9 مايو علي مسرح سيد درويش "أوبرا الأسكندرية، وذلك استمرارا لفعاليات الثقافة المصرية للاحتفاء بأعلام الموسيقى والغناء.

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تفاصيل حفل مسلم ورامى صبرى ضمن "ليالى مصر" فى العبور

 برنامج الحفل 

يتضمن البرنامج نخبة مختارة من أعمال الموسيقار بليغ حمدى منها ميدلى بليغ وميدلى بليغ وحليم ، الحب اللي كان ، بهية ، طاير يا هوا ، ليل يا ليالى، حاول تفتكرنى ، مولاى ، بوابة الحلوانى ، حكايتي مع الزمان ، انا بعشقك ، اى دمعة حزن لا وفات الميعاد،  أداء يمنى حسن ، احمد رجب ، ياسمين ابراهيم ، محمد الخولى ، كريم زيدان ، ندى غالب ، ياسر سعيد ، مروة حمدى .

يذكر  أن بليغ حمدى ولد في 7 أكتوبر عام 1931 وأتقن عزف آلة العود في سن التاسعة، التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقي "معهد الموسيقى العربية حاليا"، وبدأ حياته الفنية كمغنى حيث سجل 4 اغانى بالإذاعة المصرية ثم اتجه للتلحين.

اشتهر عام 1957 عندما قدم أول ألحانه لعبد الحليم حافظ (تخونوه) ، بعدها تعاون مع نجوم الطرب المصريين والعرب منهم أم كلثوم ، وردة ، فايزة أحمد ، شادية ، نجاة ، صباح ، ميادة الحناوى ، عزيزة جلال ، على الحجار ، هانى شاكر ، محمد رشدى ، سميرة سعيد ولطيفة ، تميزت الحانه بالبساطة والسهولة وتعددت القابه منها ملك الموسيقى ولحن الشجن ، توفى في 12 سبتمبر 1993 عن عمر يناهز 62 عاما تاركاً ثروة فنية من الالحان لجميع الألوان الغنائية التى تنوعت بين الرومانسية والوطنية والقصائد وأغاني الأطفال والابتهالات الدينية.

الثقافة المصرية أعلام الموسيقى والغناء تنظم دار ا دار الاوبرا فرقة أوبرا الإسكندرية

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