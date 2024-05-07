الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

بالصور.. أبرز لقطات حفل رامي صبري ضمن مشروع ليالي مصر

حفل رامي صبرى
حفل رامي صبرى

تألق الفنان رامي صبري في حفله الجديد ضمن فعاليات “ليالي مصر”، والتي ترعاها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي تظهر تطورا ملحوظا في عالم الموسيقى والحفلات الغنائية، خاصة أن المشروع يتم صناعته لاقامة  حفلاته بمختلف المحافظات وهو ما يظهر النظرة المستقبلية للشركة التي تشتهدف وصول البرنامج لكافة مواطني مصر من الإسكندرية لأسوان بشكل تدريجي .

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قدم رامي صبري في حفله الذى أقيم بسيتي كلوب العبور أفضل أغنياته، وتألق وسط كثير من محبينه وعشاقه، وبلغت أسعار التذاكر 300 جنية فقط، دعما من الشركة للجمهور المحب للحفلات الغنائية، واستمتع الحضور بأغانيات: يمكن خير، بين الحيطان، غالي على قلبي، وغيرها.

حفل رامي صبرى

“ليالي مصر”، مشروع يشمل في مرحلته الأولى عددا كبيرا من الحفلات الغنائية الضخمة، يحييها ألمع نجوم مصر والعالم العربي خلال احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم في معظم المحافظات، من الدلتا للصعيد

حفل رامي صبرى

“ليالي مصر”، مشروع يشمل في مرحلته الأولى عددا كبيرا من الحفلات الغنائية الضخمة، يحييها ألمع نجوم مصر والعالم العربي خلال احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم في معظم محافظات مصر، من الدلتا للصعيد.“ليالي مصر”، مشروع يشمل في مرحلته الأولى عددا كبيرا من الحفلات الغنائية الضخمة، يحييها ألمع نجوم مصر والعالم العربي خلال احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم في معظم محافظات مصر، من الدلتا للصعيد.“ليالي مصر”، مشروع يشمل في مرحلته الأولى عددا كبيرا من الحفلات الغنائية الضخمة، يحييها ألمع نجوم مصر والعالم العربي خلال احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم في معظم محافظات مصر، من الدلتا للصعيد.

حفل رامي صبرى
رامى صبرى الفنان رامي صبري الشركة المتحدة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المتحدة للخدمات الإعلامية مصر الإسكندرية

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