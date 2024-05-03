الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

انتهاء تصوير "عصابة المكس" خلال 10 أيام

فيلم عصابة المكس
فيلم عصابة المكس

يصور المخرج حسام سليمان أحداث تصوير فيلمه الجديد “عصابة المكس”، وذلك في عدد من اللوكيشانات المختلفة بداخل القاهرة وخارجها.

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وعلمت “الدستور”، أن الفيلم يتبقى له نحو 10 أيام ويصبح جاهزا للدخول بعمليات المونتاج الأخيرة في العمل، حيث سيكون ضمن الأعمال التي تعرض في عيد الأضحى. 

تفاصيل عصابة المكس

فيلم عصابة المكس تدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا حول “المكس” الذي اعتاد على القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من أختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.

أبطال عصابة المكس

فيلم عصابة المكس إخراج حسام سليمان، ومن تأليف كل من رامي على وأمجد الشرقاوي، الفيلم بطولة أحمد فهمي ولبلبة وروبي وأوس أوس وحاتم صلاح مع وجود عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم أحمد السقا وهشام ماجد.

حسام سليمان المكس عصابة المكس المختلفة بداخل القاهرة القاهرة عيد الأضحى

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