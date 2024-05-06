الإثنين 06 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مفاجأة الدورة الثانية لـ"الغردقة لسينما الشباب".. "القارب" لعمر الشريف

عمر الشريف
عمر الشريف

يكشف مهرجان الغردقة لسينما الشباب برئاسة السيناريست محمد الباسوسي خلال دورته الثانية المقرر إنطلاقها خلال الفترة من 19 وحتي 25 سبتمبر 2024 عن  عدد من كنوز السينما المصرية التي تعرض لأول مرة ضمن برنامج سنوي خاص  يتيح من خلاله لجمهوره من الشباب فرصة مشاهدة الأعمال الأولي لكبار المخرجين من خريجي المعهد العالي للسينما والتعرف علي إبداعاتهم في مراحل البدايات تحديدا أثناء دراستهم الأكاديمية .

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يعرض المهرجان في هذا القسم مشروع تخرج المخرج الكبير هاني لاشين بفيلم  يحمل عنوان  مع مرتبة الشرف وفيلما أخر بعنوان القارب الذي يعد بداية التعاون المشترك بينه وبين الفنان العالمي الراحل عمر الشريف قدمه لاشين عام 1980 بعد تخرجه من المعهد بأربعة أعوام .


يستعيد هاني لاشين ذكرياته مع فيلم القارب ويقول :  كنت أجهز لفيلمي القارب الذي تناولت  فيه الدور الذي لعبه المصريون في إكتشاف هذه الوسيلة المائية المهمة التي إكتشفوها نتيجة وجود نهر النيل العظيم  وكان الفنان الكبير عمر الشريف عائدا لتوه من الخارج وقررت وأنا شاب في مقتبل العمر أن أطرق البيوت من أبوابها وذهبت إليه ووجدت منه كل ترحاب وتشجيع وحماس للمشاركة في العمل.


ويضيف : في أول أيام التصوير ذهبت الي البلاتوه و عرفت وقتها  سر  عالمية عمر الشريف التي لم تأت من فراغ حيث  فوجئت إنه متواجد بالإستوديو قبل موعد التصوير المحدد بساعتين وإنتهينا من  التصوير وشاهد الفيلم بعد الإنتهاء منه وأشاد به وهو ماكان سببا في حماسه لنتعاون سويا مجددا في فيلمي أيوب و الأراجوز .


وأعرب لاشين عن سعادته بعرض فيلمي مع مرتبة الشرف والقارب في مهرجان الغردقة لسينما الشباب وشدد علي أن عرض الأعمال الأولي للمخرجين الكبار فرصة حقيقية لكل سينمائي شاب ليتعرف علي أفكار ورؤي  أجيال سينمائية سبقته  خاصة وأن هذه الأعمال تكشف الي حد كبير عن موهبة صاحبها وتحدد خريطة مشواره ومستقبله الفني . 


يشار إلى أن المخرج الكبير هاني لاشين تخرج من المعهد العالي للسينما عام 1976 وهي الدفعة التي ضمت عدد من كبار السينمائيين منهم المخرج الكبير عمر عبد العزيز والكاتب الكبير عاطف بشاي ومدير التصوير الكبير الدكتور محسن أحمد 
وعمل لاشين فور تخرجه مساعدا لعدد من كبار المخرجين منهم حسن الإمام ونادر جلال ومحمد عبد العزيز وأحمد يحيي 
ومن أشهر الأفلام التي أخرجها أيوب والأراجوز وليه يادنيا والعودة والعصفور والفرح وفي العشق والسفر كما أخرج عدد من الأعمال التليفزيونية منها البحار مندي وألف ليلة وليلة وراجعلك ياإسكندرية وبيت الباشا وطيور الشمس وزمن عماد الدين وذو النون المصري .

عن مهرجان الغردقة لسينما الشباب 

تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام تحت رعاية وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر وشركة إير كايرو  وتعقد دورته الثانية في الفترة  من 19 وحتي 25 سبتمبر 2024 ويتضمن مسابقات لأفلام الشباب من الأعمال الأولي لمخرجيها ومؤلفيها أو تتناول قضايا خاصة بالشباب ويخصص المهرجان جائزة  تحت عنوان الجائزة الخضراء تمنح للأفلام التي تدعم فكرة الحفاظ علي البيئة والمناخ .

الغردقة مهرجان الغردقة مهرجان الغردقة لسينما الشباب محمد الباسوسي الباسوسي

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