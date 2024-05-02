"بداية جديدة" يعكس رؤية أحمد مصطفى أمين للحياة فى الأوبرا
تستضيف قاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا المصرية معرض بعنوان "بداية جديدة" للفنان أحمد مصطفى أمين ويفتتح فى السادسة والنصف مساء الخميس 9 مايو ويستمر حتى الأربعاء 15 مايو .
يضم المعرض 24 لوحة بمقاسات مختلفة منفذة بخامات متعددة منها ( ميكسد ميديا ) واكريليك على توال تعكس فكرة إستحالة العودة للماضى لصنع بداية جديدة وضرورة الإنطلاق إلي المستقبل لتحقيق النجاح .
يذكر أن الفنان أحمد مصطفى أمين حاصل على بكالوريوس التربية الفنية بجامعة حلوان ، عضو نقابة الفنانين التشكليين ، عضو الجمعية المصرية للتصوير الفوتوغرافي ،عضو الجمعية العربية للفنون وشارك بالعديد من المعارض المحلية الجماعية.