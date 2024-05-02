الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"بداية جديدة" يعكس رؤية أحمد مصطفى أمين للحياة فى الأوبرا

اوبرا
اوبرا

تستضيف قاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا المصرية معرض بعنوان "بداية جديدة" للفنان أحمد مصطفى أمين ويفتتح فى السادسة والنصف مساء الخميس 9 مايو ويستمر حتى الأربعاء 15 مايو .

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يضم المعرض 24 لوحة بمقاسات مختلفة منفذة بخامات متعددة منها ( ميكسد ميديا ) واكريليك على توال تعكس فكرة إستحالة العودة للماضى لصنع بداية جديدة وضرورة الإنطلاق إلي المستقبل لتحقيق النجاح .

يذكر أن الفنان أحمد مصطفى أمين  حاصل على بكالوريوس التربية الفنية بجامعة حلوان ، عضو نقابة الفنانين التشكليين ، عضو الجمعية المصرية للتصوير الفوتوغرافي ،عضو الجمعية العربية للفنون وشارك بالعديد من المعارض المحلية الجماعية.

الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية السهرات الرمضانية التى تنظمها دار الأوبرا المصرية أجندة فعاليات دار الأوبرا المصرية أنشطة دار الأوبرا المصرية احتفالات دار الاوبرا المصرية تعرف علي فعاليات دار الأوبرا المصرية

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