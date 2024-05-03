الجمعة 03 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

السرب يتصدر.. إيرادات أفلام السينما تقترب من 4 ملايين جنيه

فيلم السرب
فيلم السرب

يتواجد في دور العرض السينمائي المصري هذه الأيام ٤ أفلام مختلفة، بينها فيلم حربي والآخر أكشن وعمليين ينتميان للكوميديا.

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وتصدر فيلم "السرب" قائمة الإيرادات بـ2،250،882 جنيها ليحتل المركز الأول، فيما حل فيلم "شقو" لعمرو يوسف في المركز الثاني بإيرادات وصلت إلى 822،395 جنيها.

أما فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" فجاء في المركز الثالث بإيرادات وصلت إلى 660،094 جنيها، وحل فيلم "عالماشي" لعلي ربيع في المركز الرابع بإيرادات وصلت إلى 118،256 جنيها، ليصل المجموع الإجمالي إلى 3،851،627 جنيها، مقترباً من ٤ مليون.

فيلم "السرب" يضم في بطولته عدداً كبيراً من النجوم، بمشاركة كل من أحمد السقا، نيللي كريم، محمد ممدوح، دياب، عمرو عبدالجليل، ومصطفى فهمي، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف مثل آسر ياسين، كريم فهمي، أحمد حاتم، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، صبا مبارك، أحمد فهمي، ومحمود عبدالمغني، والعمل من تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

أما فيلم "عالماشي" في بطولة علي ربيع، كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبدالله، انتصار، عبدالله مشرف وعدد من نجوم الكوميديا. الفيلم من تأليف أحمد عبدالوهاب، وكريم سامي كيمز، وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيري، وكان من المقرر طرح الفيلم في عيد الفطر ٢٠٢٤.

أما فيلم "شقو" فهو بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبوالحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمى. الفيلم من تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.

فيلم "شقو" مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ"تشاك هوجان"، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي لا يخلو من الرومانسية والكوميديا، حول مجموعة من الأصدقاء خارجين على القانون، يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى، لكن تقودهم أعمالهم غير المشروعة إلى أزمات كبيرة، وتحدث وراءها تبعات خطيرة.

السرب فاصل من اللحظات اللذيذة ربيع عالماشي شقو شقو لعمرو يوسف

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