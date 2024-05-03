مقتربًا من المليون.. إيرادات فيلم شقو ليلة الخميس

يواصل فيلم "شقو" حصده لمزيد من الإيرادات بعدما تعدى الـ60 مليون جنيه بعد أسابيع قليلة من طرحه، حيث تم عرضه بموسم عيد الفطر.

وأشار مدير التوزيع محمود الدفراوي، في بيان صحفي إلى أن إيرادات الفيلم ليلة الخميس وصلت إلى 883 ألف جنيه مقتربا من المليون.

قصة فيلم "شقو"

فيلم "شقو" مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ"تشاك هوجان"، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي لا يخلو من الرومانسية والكوميديا، حول مجموعة من الأصدقاء خارجين على القانون، يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى، لكن تقودهم أعمالهم غير المشروعة إلى أزمات كبيرة، وتحدث وراءها تبعات خطيرة.

أبطال الفيلم

وفيلم "شقو" من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني في سادس تعاون بينهما، بعد أن قدما معًا مسلسل "عشم إبليس" ضمن موسم دراما رمضان 2017، وفيلم "كدبة كل يوم" ومسلسل "المواطن إكس" ومسلسل "طرف تالت" وفيلم "هيبتا".

ويشارك في بطولة الفيلم أيضًا، يسرا وأمينة خليل ومحمد ممدوح ووليد فواز وعباس أبوالحسن ومحمد جمعة، ومن تأليف وسام صبري، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج كريم السبكي.