الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

الليلة عرض مسرحية خطة كيوبيد على مسرح السلام

مسرحية خطة كيوبيد
مسرحية خطة كيوبيد

ينطلق، اليوم الجمعة، عرض مسرحية خطة كيوبيد على خشبة مسرح السلام، في تمام الساعة التاسعة مساءً، وذلك بعدما انضم حديثا الفنان محمد عبدالرازق لأبطال العرض.

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 تفاصيل المسرحية

تناقش "خطة كيوبيد" العلاقة بين الرجل والمرأة في إطار يجمع بين التراجيديا والكوميديا، ويتخلل العرض بعض الاستعراضات والأغاني المتنوعة.


خطة كيوبيد بطولة عبدالمنعم رياض، محمد عبدالرازق، نوال سمير، أمنية حسن، ديكور أحمد أمين، إضاءة أبوبكر الشريف، أزياء رباب البرنس، تنفيذ ديكور وأزياء مي كمال.

موسيقى تامر عبدالمجيد، مساعد مخرج تحت التدريب ياسمين علي، مساعد إخراج دعاء حسين، ومساعد إخراج تحت التدريب يوسف هاني، مخرج منفذ نور محيي فهمي، تأليف وأشعار عبدالله الشاعر، ومن إخراج أحمد فؤاد.

خشبة مسرح السلام محمد عبد الرازق الجمعة مسرحية كيوبيد مسرح

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