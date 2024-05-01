الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مواهب أوبرا الإسكندرية بين الجيتار والفلوت والبيانو

الاوبرا
الاوبرا

ضمن خطط وزارة الثقافة لدعم وتشجيع الواعدين تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد احتفالية لطلاب مركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية، تحت إشراف الدكتورة هدى حسنى، فى السابعة و النصف مساء الجمعة 3 مايو على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

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"الأوبرا" تواصل احتفالاتها بأعياد الربيع: روائع الموجى فى الإسكندرية

يشارك فى الإحتفاية طلاب فصل الجيتار تدريب و قيادة الدكتور أحمد عبدالرحمن بكوكبة من المؤلفات الكلاسيكية العالمية يؤديها طلابه، أما الدارسين بفصل الفلوت  تدريب وقيادة الدكتورة داليا عاطف إمام 
يقدمون عدد من أعمال كبار المؤلفين منها الاخ جاك لـ فـيليب راميو، أغنية المرح - روندو لـ بيتهوفن ، فالس لـ شوستاكوفيتش، مختارات من أوبرا الناى السحري لـ موتسارت والأغنية الفرنسية القديمة لـ تشايكوفسكى، ويعزف طلاب فصل البيانو تدريب عدوب يحيى عز الدين مينويت وبرليود رقم 1 لـ باخ، أرابيسك رقم 2 لـ بورجمولر، البجعة لـ كامى سان صانس، تانجو لـ جارديل ، روندو ( مارش تركى ) لـ موتسارت وفالس من الجمال النائم لـ تشايكوفسكى.

يذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الارتقاء بالذوق الفنى وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقسام مختلفة ومتنوعة منها البيانو، الجيتار، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالى والعربى، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون، الكمان الشرقى، الباليه والكلاكيت كما تم إضافة فصول لذوى القدرات الخاصة وأعتاد المشاركة خلال الإحتفالات المتنوعة التى تنظمها دار الأوبرا فى المناسبات المختلفة إلي جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم.

الأوبرا 34 عام علي افتتاح دار الأوبرا المصرية أجندة فعاليات دار الأوبرا المصرية أزمة مطربي الأوبرا أسعار حفلات الأوبرا أصغر عازف بدار الأوبرا المصرية

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