ريم سامى تجرى التحضيرات الأخيرة قبل حفل زفافها

تستعد الفنانة الشابة ريم سامي، لإقامة حفل زفافها على محمد المغازي، وهو شخص يبتعد تماما عن العمل في المجال الفني، حيث تقوم هذه الفترة بتحضيرات ليلة الزفاف والتي ستكون بداخل أحد الأماكن الراقية التي تتكتم على سرد تفاصيلها.

وعلمت "الدستور"، أن حفل زفاف الفنانة الشابة سيكون مقتصرا على الأهل والأصدقاء المقربين فقط، على أن يكون في غضون أيام قليلة، خاصة وأنها قد انتهت من أغلب تفاصيل الحفل من شراء فستان الفرح ودعوة الحاضرين، وكذلك فقرات الحفل التي سيكون فيها عدد من المطربين.

عقد قران ريم سامي

كانت قد احتفلت الفنانة ريم سامى، شقيقة المخرج محمد سامى، بعقد قرانها على رجل الأعمال محمد المغازى، في جو عائلى، بحضور عدد من الأصدقاء والأقارب، في منزل السيد عبدالعزيز سامى والدها.

آخر أعمال ريم سامي

يشار إلى أن آخر أعمال ريم سامى مسلسل حدوتة منسية بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، دعاء حكم، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبدالله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، أحمد عادل، مجدى البحيرى، هبة عبدالغنى، محمد لطفى شاهين، عفاف مصطفى، شريف عواد، أسامة أبو العطا، محمد عزمى، شريف طلبة، ندى فقيه.