"مقسوم" أفضل فيلم ترويجى للسياحة المصرية فى مهرجان أسوان

قررت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، منح جائزة خاصة لأفضل فيلم مصري يساهم في الترويج للسياحة المصرية، ويكشف عن جمال الأماكن السياحية والأثرية في مصر، وذهبت الجائزة للفيلم المصري "مقسوم".

وذهبت جائزة الاتحاد الأوروبي مناصفة بين الفيلم المصري "رسائل الشيخ دراز" سيناريو وإخراج ماجي مرجان، و"بنات ألفة" وهو سيناريو وإخراج كوثر بن هنية وإنتاج مشترك بين 4 دول هي: فرنسا وتونس وألمانيا والسعودية.

ورأس لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي، المخرجة هالة خليل، وضمت في عضويتها المنتجة السعودية المصرية باهو بخش، ومدير التصوير حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما، والكاتبة والمنتجة الفلسطينية ليالي بدر والفنان الفنلندي شيروان حاجي.

مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

وشارك خلال النسخة الثامنة من المهرجان عدد كبير من الأعمال السينمائية المتنوعة والتي وصل عددها إلى 76 فيلمًا متنوعًا بين الطويل والقصير والوثائقي، وتم تقسيمها كالتالي: 10 أفلام في مسابقة الأفلام الطويلة، 20 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة، 4 أفلام في مسابقة الفيلم المصري، 10 أفلام في مسابقة أفلام ذات أثر، 11 عملًا فنيًا في مسابقة أفلام الورش، 5 أفلام في قسم الأفلام التونسية باعتبارها ضيفة الشرف، 6 أفلام في قسم تم إدراجه يخص القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى 5 أفلام من السودان و6 أفلام خاصة بالأطفال.

وعُقِدَت الدورة برعاية وزارتي الثقافة والسياحة، والمجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وهيئة تنشيط السياحة، وشركة "مصر للطيران"، وبشراكة وزارة التضامن الاجتماعي، والاتحاد الأوروبي، وهيئة دروسوس، ومؤسسة آكت، ورد ستار، ونقابة السينمائيين، والمركز القومي للسينما.

واختتمت فعاليات مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة منذ قليل، وذلك بعد الإعلان عن الأفلام الفائزة بجوائز المهرجان.