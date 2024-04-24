الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

هالة خليل لـ"الدستور": "إقناع منتج بعمل من بطولة امرأة أمر بالغ الصعوبة"

هالة خليل
هالة خليل

أكدت المخرجة هالة خليل، أن العلاقة بين المخرج والمؤلف يمكن أن تكون نعيما أو جحيما، مؤكدًة أنها استمتعت بالعمل مع السيناريست عبدالرحيم كمال، رغم أن المشروع لم يخرج للنور بعد، وتكرر الأمر مع محمد رجاء وحازم الحديدي واستمتعت بالعمل معهم.

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وأشارت هالة في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن اقناع منتج بعمل من بطولة امرأة هو أمر صعب للغاية.

وأكدت أنها لم تتمكن من ذلك لأن أعمالها الفنية كلها أعمال من بطولة امرأة لأنها تناقش كل شيء من منظور امرأة، وهو الأمر الذي تسبب في قلة أعمالها الفنية.

وقالت المخرجة هالة خليل خلال ندوتها في مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة في نسخته الثامنة، إن أصغر عامل في لوكيشن فيلم "أحلي الأوقات" كان يعرف أحسن مني وعلشان كدا بنصح أي حد لازم يشتغل مساعد مخرج وللأسف أنا مشتغلتش وأخرجت علي طول في الفيلم دا ولم يكن لدي خبرة، ولذلك تعرضت لمضايقات لأني سيدة، ووقتها قلت مش هخرج خلاص.

السيناريست عبد الرحيم كمال هالة خليل المخرجة هالة خليل مهرجان أسوان الدولي المخرجة هالة خليل٢

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