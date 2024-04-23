ورشة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بمهرجان أسوان.. غدا

ينظم مهرجان أسوان لأفلام المرأة، غدا الأربعاء في الواحدة ظهرا، ورشة تفاعلية عن دور السينما في تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة وذلك ضمن برنامج التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتنفذه مؤسسة باثفايندر إنترناشونال في المهرجان.

وتأتي هذه الورشة في إطار رؤية البرنامج حول دور الإعلام وصناعة السينما في تسليط الضوء على قضايا المرأة في المجتمع المصري، وأهمية هذه الوسائط في الإسهام في تحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية للنساء والفتيات من خلال نشر الصور الإيجابية حول تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا وفي شتى نواحي الحياة.



يذكر أن البرنامج يعمل بشراكة وثيقة مع مختلف الشركاء الحكوميين وتتمثل فى وزارة التعاون الدولي، ووزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، ويمتد على مدار 5 سنوات حتى عام 2027.