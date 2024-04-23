الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

بحضور رانيا يوسف.. انطلاق فعاليات ندوة سينما المقاومة بأسوان

فعاليات ندوة سينما
فعاليات ندوة سينما المقاومة بأسوان

قال حسن أبو العلا مدير مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، انه سعيد بكون النسخة الحالية من المهرجان تتناول فكرة المسافة صفر للحديث عن السينما الفلسطينية.

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وتواجد خلال الندوة المخصصة للسينما الفلسطينية المخرج رشيد مشهراوي، وكلا من حسن أبو العلا مدير المهرجان ومحمد عبدالخالق رئيس المهرجان.

وقال "المشهراوي" إنه فخور بتواجده في مهرجان أسوان لسينما المرآة، لافتا إلى أن المهرجان تواصل معه منذ شهر يناير الماضي، متحدثا ان فكرة المسافة صفر السينمائية، جاءت من حكايات واقعيه تعايشنا فيها على حد وصفه.

وأكد مشهراوي أنه فقد أشخاصًا عزيزين عليه من أقاربه، ولكنه شعر بالسعادة من اهتمام المخرجين الفلسطينيين بصناعة السينما وتطويرها، مما جعلها تدخل في مرحلة فنية جديدة.

وأضاف مشهراوي أنه يشعر بحالة سعادة شديدة لما وصلت إليه السينما الفلسطينية خلال سنوات قليلة، نابعة من اهتمام شديد بالصناعة، مؤكدًا أن هناك العديد من الأعمال التي سيتم صناعتها قريبًا.

وخلال النسخة الحالية، يشارك عدد كبير من الأعمال السينمائية المتنوعة، حيث وصل عددها إلى 76 فيلمًا متنوعًا بين الطويل والقصير والوثائقي. وتم تقسيمهم كالتالي: 10 أفلام في مسابقة الأفلام الطويلة، 20 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة، 4 أفلام في مسابقة الفيلم المصري، 10 أفلام في مسابقة أفلام ذات أثر، 11 عملاً فنيًا في مسابقة أفلام الورش، 5 أفلام في قسم الأفلام التونسية باعتبارها ضيفة الشرف، 6 أفلام في قسم يخص القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى 5 أفلام من السودان و6 أفلام خاصة بالأطفال.

وتُعقد الدورة المقبلة برعاية وزارتي الثقافة والسياحة، والمجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وهيئة تنشيط السياحة، وشركة "مصر للطيران"، بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد الأوروبي وهيئة دروسوس ومؤسسة آكت ورد ستار ونقابة السينمائيين والمركز القومي للسينما.

جانب من فعاليات ندوة سينما المقاومة بأسوان
جانب من فعاليات ندوة سينما المقاومة بأسوان
جانب من فعاليات ندوة سينما المقاومة بأسوان
جانب من فعاليات ندوة سينما المقاومة بأسوان
جانب من فعاليات ندوة سينما المقاومة بأسوان
جانب من فعاليات ندوة سينما المقاومة بأسوان
حسن أبو العلا حسن ابو العلا مدير مهرجان أسوان مدير مهرجان أسوان مهرجان اسوان مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

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