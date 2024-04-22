لماذا تواجدت جوهرة في مهرجان اسوان لسينما المرآة؟

شاركت الراقصة جوهرة في فعاليات مهرجان اسوان الدولي لسينما المرأة في نسخته الثامنة والتي تمتد حتى ٢٥ أبريل، حيث بدأت في الظهور منذ حفل افتتاح المهرجان.

وأكدت الفنانة رانيا يوسف لـ الدستور، أنها قامت بدعوة جوهرة للمشاركة في المهرجان، وذلك بأعتبار يوسف من لجان تحكيم المهرجان ولها القدرة على دعوة واستضافه عدد من ضيوف المحفل السينمائي، مشيرة الى انها عملت على دعوة جوهرة لتكون جسر اعلاني ودعائي للمدينه لجمهورها في روسيا واوروبا بأعتبار ان لديها جمهور من خارج مصر، ليكون حضورها بمثابة ترويج سياحي للمدينه.

النسخة المقبلة

يشارك خلال النسخة المقبلة الجاري انطلاقها عدد كبير من الأعمال السينمائية المتنوعة والتي وصل عددها إلى 76 فيلمًا متنوعًا بين الطويل والقصير والوثائقي، وتم تقسيمهم كالتالي 10 أفلام في مسابقة الافلام الطويلة، 20 فيلمًا في مسابقة الافلام القصيرة، 4 أفلام في مسابقة الفيلم المصري، 10 أفلام في مسابقة أفلام ذات أثر، 11 عملًا فنيًا في مسابقة أفلام الورش، 5 أفلام في قسم الأفلام التونسية باعتبارها ضيفة الشرف، 6 أفلام في قسم تم إدراجه يخص القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى 5 أفلام من السودان و6 أفلام خاصة بالأطفال.

وتُعقد الدورة المقبلة برعاية وزارتي الثقافة والسياحة، والمجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وهيئة تنشيط السياحة، وشركة "مصر للطيران"، وبشراكة وزارة التضامن الاجتماعي، والاتحاد الأوروبي، وهيئة دروسوس، ومؤسسة آكت، ورد ستار، ونقابة السينمائيين، والمركز القومي للسينما.