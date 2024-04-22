التونسية كاهنة عطية: لدينا طموح كبير لنقدم أفلاما مثل السينما المصرية

يستضيف مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة السينما التونسية، باعتبارها ضيف شرف المهرجان في دورته الثامنة، وذلك بتواجد المونتيرة كاهنة عطيه التي تم تكريمها.

الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية

وقالت كاهنة لـ الدستور، إن الحياة العملية قد تغيرت كثيرا عقب ثورة 2011 لزيادة حرية التعبير، لافتة إلى أن المخرجة التونسية أصبحت تنتقد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادي والمرتبطة بالمرأة بشكل مباشر، ومنهن كوثر بن هنية التي قدمت أفلام كثيرة بعد الثورة.

وتابعت المونتيرة كاهنة عطية متحدثة عن مدينة أسوان: إنها أرض طيبة، وتعطي الإمكانية للنساء لتعمل في المجال الثقافي وفي السينما، وفي تونس قمنا بقفزة تاريخية منذ قوانين 1956 التي منحت الكثير من الحقوق للنساء، فهناك ثورة كبيرة في التعليم لجيلي للدفاع عن حقوق النساء، ومن المهم فهم أن السينما حين تكون لديها الامكانية تعطيك الفرصة للثورة وتحسين أوضاع المجتمع.

وقالت: "وجد البعض من جيلنا أن لديهم طموحات لإنتاج أفلام مثل السينما المصرية والفرنسية والأمريكية، لطرح مشاكل تونس وفي هذا الوقت المدارس العليا في فرنسا وبلجيكا ساعدتنا في فهم الإخراج والصورة، لنقف في مجال السينما على خط متواز مع الرجال، وكانت المواضيع في الفترة الأولى مرتبطة بقضايا المجتمع بأكلمه.