السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

جوهرة ورانيا يوسف وصبرى فواز على ريد كاربت "أسوان لسينما المرأة" (صور)

جوهرة
جوهرة

انطلقت فعاليات مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة في نسخته الثامنة، بتواجد عدد كبير من النجوم الذين حضروا للمشاركة في فعاليات المحفل السينمائي الكبير.

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وتواجد على السجادة الحمراء للمهرجان عدد كبير من النجوم، أبرزهم: رانيا يوسف وجوهرة وصبري فواز وعدد كبير من النجوم الذين عبروا عن حبهم لمدينة أسوان ودعمهم الشديد للأفلام المعنية بأفلام المرأة.

كما تواجد كل من أحمد وفيق والمخرجة هالة خليل وأيتن امين والفنان احمد فتحي وآخرين .

فيلم الافتتاح 
اختارت إدارة الافتتاح عبر رئيس المهرجان محمد عبدالخالق، ومديره حسن أبو العلا، فيلم “بنات الفه” التونسي، ليكون الفيلم الذي يفتتح فعاليات الدورة الجديدة من المحفل المميز الذي يحقق ردود افعال طيبة للغاية في كل دورة بتكريمه لكبار النجمات وعرضه لاحدث الأعمال العالمية المختصة بسينما المرأة.

يشارك خلال النسخة المقبلة الجاري انطلاقها عدد كبير من الأعمال السينمائية المتنوعة والتي وصل عددها إلى 76 فيلمًا متنوعًا بين الطويل والقصير والوثائقي، وتم تقسيمهم كالتالي 10 أفلام في مسابقة الافلام الطويلة، 20 فيلمًا في مسابقة الافلام القصيرة، 4 أفلام في مسابقة الفيلم المصري، 10 أفلام في مسابقة أفلام ذات أثر، 11 عملًا فنيًا في مسابقة أفلام الورش، 5 أفلام في قسم الأفلام التونسية باعتبارها ضيفة الشرف، 6 أفلام في قسم تم إدراجه يخص القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى 5 أفلام من السودان و6 أفلام خاصة بالأطفال.

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مهرجان أسوان الدولي مهرجان اسوان الدولي لسينما مهرجان اسوان الدولي لسينما المرأة في نسخته الثامنة مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة أسوان الدولي لسينما المحفل السينمائي

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